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30 марта, в 14.06 ч., в Вильнюсе, на Западной объездной дороге, у поворота в Пилайте, перевернулась бетономешалка.

Машина перевернулась прямо на повороте.

Из машины на дорогу вылился бетон. По предварительным данным, водитель пострадал несильно, скорая увезла его в больницу на осмотр.

ru.DELFI.lt
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