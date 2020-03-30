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30 марта, в 14.06 ч., в Вильнюсе, на Западной объездной дороге, у поворота в Пилайте, перевернулась бетономешалка.
Машина перевернулась прямо на повороте.
Из машины на дорогу вылился бетон. По предварительным данным, водитель пострадал несильно, скорая увезла его в больницу на осмотр.
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