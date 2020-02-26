В Вильнюсе на подземной стоянке ТЦ Panorama загорелся автомобиль BMW

aA
В среду поздно вечером в Вильнюсе начался пожар на подземной стоянке торгового центра Panorama. По предварительным данным, на подземной стоянке загорелся автомобиль BMW.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал Delfi, что потребовалась помощь пожарных.
В 20.20 ч. сообщили, что на подземной стоянке загорелся автомобиль BMW.
Люди во время инцидента не пострадали, пожар был потушен.
Ведется расследование.
TOP новостей
В связи с угрозой распространения коронавируса в Литве объявлена чрезвычайная ситуация (116)
Чтобы совладать с угрозой распространения...
Европейская Комиссия: общий рост экономики скрывает реальную ситуацию с уровнем нищеты в Литве (148)
Общий рост экономики скрывает реальную ситуацию с...
Жители Литвы сказали, о какой пенсии мечтают: в реальности все будет не так (46)
Большая часть жителей Литвы была бы рада, если бы...
В Сантаришкской клинике из-за угрозы коронавируса отменены внеплановые операции (1)
Вильнюсскую Сантаришкскую больницу обязали отозвать...
Если под автомобилем останется хотя бы капля масла, ждет большой штраф (60)
Внимательные прохожие без труда заметят, что на...