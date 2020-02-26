В Вильнюсе на подземной стоянке ТЦ Panorama загорелся автомобиль BMW

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал Delfi, что потребовалась помощь пожарных.

В 20.20 ч. сообщили, что на подземной стоянке загорелся автомобиль BMW.

Люди во время инцидента не пострадали, пожар был потушен.

Ведется расследование.