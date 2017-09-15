15 сентября, в 14.19 ч. в полицию поступило сообщение о том, что на ул. С.Баторо, на пешеходном переходе автомобиль BMW parсбил девушку.
© DELFI / Andrius Ufartas

Пострадавшую (1995 г.р.) на скорой помощи увезли в больницу.

Водитель BMW был трезвым. Автомобиль, ехавший по первой полосе, остановился у пешеходного перехода, а водитель ехавшего по второй полосе BMW не остановился и сбил переходившую через дорогу девушку.

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