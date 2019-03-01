

Несчастье произошло, когда водитель, поворачивая с ул. Кауно на Альгирдо не пропустил пешехода. Водитель (1976 г.р.) был трезвым.

Врачи скорой помощи привели пострадавшую в чувство и увезли в больницу. Она получила травму ноги.