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В Вильнюсе на пешеходной дорожке обнаружено тело мужчины.
В Вильнюсе на пешеходной дорожке обнаружено тело мужчины
© AFP / Scanpix

17 ноября, в 8.53 ч., в Вильнюсе, на ул. Вадувос, на пешеходной дорожке обнаружено тело мужчины (1958 г.р.) с раной в области головы.

Начато расследование для выяснения причин смерти.

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