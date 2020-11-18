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В Вильнюсе на пешеходной дорожке обнаружено тело мужчины.
17 ноября, в 8.53 ч., в Вильнюсе, на ул. Вадувос, на пешеходной дорожке обнаружено тело мужчины (1958 г.р.) с раной в области головы.
Начато расследование для выяснения причин смерти.
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