Люди в ДТП не пострадали. Однако движение было полностью парализовано, образовались заторы. На место происшествия выехали работники ESO, чтобы соединить провода.
Кроме того, были оборваны провода троллейбусной сети.
По предварительным данным, ДТП произошло, когда автомобиль BMW, которым управляла девушка, зацепил ехавший в том же направлении Saab.
Saab врезался в электрический столб и металлическую конструкцию.
Водитель BMW свою вину признала. Водителя Saab осмотрели врачи скорой помощи и констатировали, что он получил лишь царапины.
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