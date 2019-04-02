1 апреля, в 17 ч., в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, на остановке общественного транспорта, двое неизвестных избили 17-летнего подростка (2001 г.р.).

Пострадавший получил травму головы, у него диагностировали перелом носовой перегородки. Он был госпитализирован.

Полиция ищет подозреваемых. Начато расследование.