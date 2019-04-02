1 апреля, в 17 ч., в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, на остановке общественного транспорта, двое неизвестных избили 17-летнего подростка (2001 г.р.).
Пострадавший получил травму головы, у него диагностировали перелом носовой перегородки. Он был госпитализирован.
Полиция ищет подозреваемых. Начато расследование.
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