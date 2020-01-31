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31 января, в 17.18 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Кауно и Агуону упал столб с троллейбусными проводами. Он упал на молодого человека, который переходил через дорогу.
В Вильнюсе на молодого человека упал столб с троллейбусными проводами
© DELFI / Rinatas Chairulinas

По словам очевидцев, столб упал после того, как через это место проехал троллейбус.

На человека упал столб со всеми проводами. Пожарным-спасателям сообщили, что столб придавил человека, однако, когда они приехали, пострадавшего уже достали из-под столба. Его увезли в больницу.

По данным полиции, у молодого человека (1994 г.р.) установили многочисленные переломы, травму головы. Столб упал поперек улицы, поэтому движение по этой улице полностью остановилось. Полиция закрыла движение на ул. Кауно, Агуону, Шопено, Шв. Стяпоно и Раугиклос.

По данным полиции, столб упал сам.

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