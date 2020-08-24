В Вильнюсе на кольцевом перекрестке перевернулся автомобиль

По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen мчался в сторону ул. Укмяргес, однако водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся на бок и долго скользил по дороге, пока не остановился.

После ДТП водитель сам выбрался из машины и сбежал. Рядом с автомобилем были следы крови, значит, водитель пострадал.

Полиция разыскивает водителя автомобиля и выясняет причину его бегства.