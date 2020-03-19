В Вильнюсе на кладбище обнаружено тело 15-летней девушки

Пресс-секретарь Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала Delfi, что 13 марта поступила информация о пропавшей девушке.

15 марта в Вильнюсе, на еврейском кладбище, было обнаружено тело пропавшей.

Подозреваемого задержали не сразу, однако тщательные действия полиции увенчались успехом, подозреваемый арестован. Сейчас ведется расследование. Об этом случае по просьбе близких пропавшей ранее не сообщалось.

Больше информации об убийстве полиция не предоставляет.