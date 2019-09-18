Дерево упало на автомобиль и зацепило контактные троллейбусные провода.
По словам пожарных-спасателей, водитель из автомобиля вышел сам, но осмотревшие его врачи скорой решили везти мужчину в больницу.
Поваленное дерево с дороги убирают пожарные-спасатели. Из-за инцидента образовались заторы, поэтому пожарные-спасатели попросили полицию регулировать движение.
По данным Susisiekimo paslaugos, автобусы по этому участку едут в обычном режиме, а троллейбусы пока ездят через Жверинас. Из-за поваленного дерева на указанном участке пока не курсируют троллейбусы 13, 14, 16, 18 маршрутов.
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