18 сентября, во время вечернего пика, в 16.35 ч. в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, у выставочного центра Litexpo, на дорогу упало дерево.
Ant kelio Vilniuje užvirto medis
© DELFI

Дерево упало на автомобиль и зацепило контактные троллейбусные провода.

По словам пожарных-спасателей, водитель из автомобиля вышел сам, но осмотревшие его врачи скорой решили везти мужчину в больницу.

Поваленное дерево с дороги убирают пожарные-спасатели. Из-за инцидента образовались заторы, поэтому пожарные-спасатели попросили полицию регулировать движение.

По данным Susisiekimo paslaugos, автобусы по этому участку едут в обычном режиме, а троллейбусы пока ездят через Жверинас. Из-за поваленного дерева на указанном участке пока не курсируют троллейбусы 13, 14, 16, 18 маршрутов.

Ant kelio Vilniuje užvirto medis
Ant kelio Vilniuje užvirto medis
© DELFI

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