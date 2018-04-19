Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 13.09 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Бирбиню, в столице, на жилой дом упала металлическая конструкция.
Люди во время инцидента не пострадали. На месте происшествия работают спасатели, врачи и полиция. Несмотря на то, что на место происшествия приехала скорая, пострадавших нет.
По словам владельца дома, на который упала башня, конструкция принадлежит Вильнюсскому аэропорту, однако ее не используют примерно с 1980 года.
Почему башня не была до сих пор демонтирована, неизвестно. Жители уверяли, что они неоднократно просили убрать эту башню. В этом районе это не единственная конструкция такого типа.
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