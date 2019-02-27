27 февраля, в 13.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, на детской площадке, когда девочка (2007 г.р.) возвращалась из школы, сзади к ней подбежал незнакомый мужчина.

По предварительным данным, он рукой закрыл ей глаза и зажал рот и пытался забрать мобильный телефон.

Ведется расследование.