27 февраля, в 13.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, на детской площадке, когда девочка (2007 г.р.) возвращалась из школы, сзади к ней подбежал незнакомый мужчина.
По предварительным данным, он рукой закрыл ей глаза и зажал рот и пытался забрать мобильный телефон.
Ведется расследование.
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