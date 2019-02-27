Среди бела дня в Вильнюсе было совершено нападение на 12-летнюю девочку. Мужчина подошел к ней на детской площадке и зажал ей рот и глаза.
© Shutterstock nuotr.

27 февраля, в 13.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, на детской площадке, когда девочка (2007 г.р.) возвращалась из школы, сзади к ней подбежал незнакомый мужчина.

По предварительным данным, он рукой закрыл ей глаза и зажал рот и пытался забрать мобильный телефон.

Ведется расследование.

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