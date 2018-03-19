17 марта, в Вильнюсе, на автомойке загорелся внедорожник Suzuki.
В сводке происшествий сообщается, что на автомойке компании Švaros broliai открытым пламенем горел автомобиль.
Горел двигатель под капотом, выгорела и передняя часть салона.
Читатель DELFI предоставил порталу видеоматериал.
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