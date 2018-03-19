17 марта, в Вильнюсе, на автомойке загорелся внедорожник Suzuki.

В сводке происшествий сообщается, что на автомойке компании Švaros broliai открытым пламенем горел автомобиль.

Горел двигатель под капотом, выгорела и передняя часть салона.

Читатель DELFI предоставил порталу видеоматериал.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе на автомойке загорелся внедорожник (3)

17 марта, в Вильнюсе , на автомойке загорелся...

На рабочем месте застали пьяного оператора АЗС (4)

18 марта, в 19 ч., экипаж дорожной полиции остановила на...

Пограничники обстреляли автомобиль беглеца из Winchester (11)

В воскресенье вечером, около 22 ч., в Вильнюсском районе,...

В Вильнюсе сбежавший с места ДТП белорусский дипломат отказался провериться на трезвость (9)

18 марта, около 18.20 ч., в Вильнюсе , на ул. Габиёс, во дворе...

В Вильнюсе на рабочем месте пострадала женщина (4)

В Вильнюсе, в компании по сортировке отходов с...

TOP новостей

Сквернялис: минимальная зарплата будет совершенно иной (6)

Изменения налогов готовят и вскоре представят...

Литва не считает президентские выборы в РФ свободными и демократическими (98)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Что грозит водителям, если они скроют от врачей наличие болезней (1)

В последнее время в Литве нередки ДТП , причиной...

"Содра" наживается за счет больных – пособия не получают тысячи (7)

Многим известно, что если вовремя не заплатить налоги,...

Экономика растет: зарплаты будут расти быстрее, рост цен замедлится (43)

Центробанк Литвы оценил положительные перемены...