Вильнюсская полиция и врачи спешили на помощь пострадавшему мужчине. По предварительным данным, задержан подозреваемый.
Koridorius
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

14 октября, в 23.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Вяркю, в доме, в общем коридоре мужчина (1962 г.р.) нанес ножевое ранение другому мужчине (1981 г.р.).

Пострадавшему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Нетрезвый (1,36 промилле) подозреваемый был задержан.

Ведется расследование.

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