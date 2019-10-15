14 октября, в 23.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Вяркю, в доме, в общем коридоре мужчина (1962 г.р.) нанес ножевое ранение другому мужчине (1981 г.р.).

Пострадавшему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Нетрезвый (1,36 промилле) подозреваемый был задержан.

Ведется расследование.