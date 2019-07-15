14 июля, в 18.15 ч., в больницу из Вильнюса, из дома на ул. Вандянтякё, был доставлен пострадавший мужчина (1992 г.р.) с раной в области подбородка, нанесенной пневматическим пистолетом. Ему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Мужчина рассказал, что он нечаянно прострелил себе подбородок из пневматического пистолета.