14 июля, в 18.15 ч., в больницу из Вильнюса, из дома на ул. Вандянтякё, был доставлен пострадавший мужчина (1992 г.р.) с раной в области подбородка, нанесенной пневматическим пистолетом. Ему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Мужчина рассказал, что он нечаянно прострелил себе подбородок из пневматического пистолета.
В центре Шяуляй потерявший управление Porsche выехал на тротуар
Шяуляйская полиция в социальной сети Facebook поделилась...
В Витебске обокрали народного мастера из Литвы (1)
Народный мастер из Литвы , приехавший со своими...
В Варене 15-летняя сообщила, что ее муж в коляске привез наркотики (2)
Полиция информировала, что полиция Варенского района...
В Паневежисе, упав с велосипеда, пострадали двое детей
Полиция информировала, что в паневежскую больницу...
В Вильнюсе мужчина прострелил себе подбородок (2)
Департамент полиции информирует, что в вильнюсскую...
TOP новостей
Компании, работающие с недвижимостью, нацелились на деньги студентов (3)
Чаще всего после завершения проекта компании стараются...
Экономист: сообщение о размере зарплаты в объявлении поможет быстрее найти работника (35)
Обязательное указание размера зарплаты в объявлениях...
Президент Литвы с супругой с первым визитом отправится в Польшу (68)
Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой 16 июля с...
Погода на неделю: прогноз неутешительный (4)
Синоптики прогнозируют, что в понедельник на большей...
В Вильнюсе лопнула труба с горячей водой, вода затопила улицу (2)
В Вильнюсе во время гидравлических испытаний на...