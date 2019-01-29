28 января, в 13.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос рядом с остановкой общественного транспорта мужчина, угрожая девочке (2009 г.р.) ножом, требовал отдать мобильный телефон.
Департамент полиции информировал, что девочка от грабителя убежала.
Ведется расследования.
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