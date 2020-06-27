По предварительным данным, ДТП произошло, когда автомобиль поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который ехал прямо.

Удар был очень сильным: мотоцикл ремонту не подлежит. Помощь врачей потребовалась обоим участникам ДТП.

Водитель Škoda был доставлен в больницу в шоковом состоянии. Состояние мотоциклиста очень тяжелое, его жизнь находится под угрозой.