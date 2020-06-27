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В пятницу вечером, в 20.04 ч., в полицию сообщили о ДТП на ул. Калварию, на перекрестке с ул. Жвалгу. Мотоциклист врезался в автомобиль Škoda.
По предварительным данным, ДТП произошло, когда автомобиль поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который ехал прямо.
Удар был очень сильным: мотоцикл ремонту не подлежит. Помощь врачей потребовалась обоим участникам ДТП.
Водитель Škoda был доставлен в больницу в шоковом состоянии. Состояние мотоциклиста очень тяжелое, его жизнь находится под угрозой.
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