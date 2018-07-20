По данным полиции, сообщение о несчастье поступило 20 июля, в 20.55 ч.

По предварительной информации, на остановке, на ул. Яуроню, мотоцикл сбил велосипедистку, девушка погибла. Мотоциклист и ехавшая с ним женщина в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

По сведениям DELFI, после столкновения велосипедистка упала с велосипеда и ударилась об столб. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы.

На месте происшествия работали 4 экипажа полиции. Приехала и сестра погибшей, она была в шоковом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.