Полиция сообщает, что в Вильнюсе, на ул. Яуроню, в ДТП погибла велосипедистка.
Avarija Ožkiniuose
© DELFI

По данным полиции, сообщение о несчастье поступило 20 июля, в 20.55 ч.

По предварительной информации, на остановке, на ул. Яуроню, мотоцикл сбил велосипедистку, девушка погибла. Мотоциклист и ехавшая с ним женщина в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

По сведениям DELFI, после столкновения велосипедистка упала с велосипеда и ударилась об столб. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы.

На месте происшествия работали 4 экипажа полиции. Приехала и сестра погибшей, она была в шоковом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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