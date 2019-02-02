Сотрудники полиции в 2:00 получили сообщение о аварии на улице Гележинё Вилко, рядом с кольцом Эдукологиёс. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили компанию веселящихся молодых людей, однако у одной девушки настроение не было хорошим - это она не справилась с управлением автомобилем, в котором ехали четверо пассажиров.

Как рассказали молодые люди, они хотели ехать в клуб. Водительница была трезвой, это подтвердили и сотрудники полиции, однако девушке не хватило внимательности.

Как сказал один из молодых людей, во время передвижения девушка спросила, куда поворачивать, и во время разговора повернулась к компании, сидящей сзади. На мгновение отвлёкшись, она, поворачиваясь, повернула и рулевое колесо. По словам молодых людей, после вопроса "куда ехать?" последовало столкновение со светофором.

Прибывшие на место происшествия ремонтники заявили, что работать им предстоит порядочно, поскольку светофор опасно сдвинут с самого основания.

Девушка с недостатком внимания в результате аварии сильно повредила взятый напрокат CityBee. Хоть они и застрахованы, в условиях проката указано, что нарушивший правила дорожного движения или иные правовые акты, связанные с безопасностью на дороге, водитель автомобиля обязан полностью возместить все расходы организации (если их покрывает страховая компания, она имеет право взыскать покрытие ущерба с причинившего его лица).