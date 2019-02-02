В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе женщина не совладала с управлением арендованным автомобилем CityBee и врезалась в светофор. Ехавшая вместе с ней компания рассказала о достаточно курьёзной ситуации. К счастью, во время аварии люди не пострадали, однако девушку ждут немалые расходы.
© DELFI / Erikas Skardžius

Сотрудники полиции в 2:00 получили сообщение о аварии на улице Гележинё Вилко, рядом с кольцом Эдукологиёс. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили компанию веселящихся молодых людей, однако у одной девушки настроение не было хорошим - это она не справилась с управлением автомобилем, в котором ехали четверо пассажиров.

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Как рассказали молодые люди, они хотели ехать в клуб. Водительница была трезвой, это подтвердили и сотрудники полиции, однако девушке не хватило внимательности.

Как сказал один из молодых людей, во время передвижения девушка спросила, куда поворачивать, и во время разговора повернулась к компании, сидящей сзади. На мгновение отвлёкшись, она, поворачиваясь, повернула и рулевое колесо. По словам молодых людей, после вопроса "куда ехать?" последовало столкновение со светофором.

Прибывшие на место происшествия ремонтники заявили, что работать им предстоит порядочно, поскольку светофор опасно сдвинут с самого основания.

Девушка с недостатком внимания в результате аварии сильно повредила взятый напрокат CityBee. Хоть они и застрахованы, в условиях проката указано, что нарушивший правила дорожного движения или иные правовые акты, связанные с безопасностью на дороге, водитель автомобиля обязан полностью возместить все расходы организации (если их покрывает страховая компания, она имеет право взыскать покрытие ущерба с причинившего его лица).

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