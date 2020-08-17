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Минувшей ночью в Вильнюсе неизвестные повредили оконную раму и подоконник грузинского посольства.
Lietuvos ir Gruzijos vėliavos
Lietuvos ir Gruzijos vėliavos
© Organizatorių nuotr.

16 августа полиция получила сообщение о том, что в 4.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, неизвестные повредили оконную раму и подоконник грузинского посольства.

Начато расследование.

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