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Минувшей ночью в Вильнюсе неизвестные повредили оконную раму и подоконник грузинского посольства.
16 августа полиция получила сообщение о том, что в 4.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, неизвестные повредили оконную раму и подоконник грузинского посольства.
Начато расследование.
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