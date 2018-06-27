В Вильнюсе Mercedes врезался в Maserati: есть пострадавшие

По предварительным данным, Mercedes врезался в заднюю часть ехавшего перед ним Maserati. На место происшествия приехало несколько карет скорой помощи.

По последним данным, в больницу доставили водителя Mercedes и 3 пассажиров (среди них и малолетний ребенок). В Maserati никто не пострадал.

Водитель Mercedes сказал, что Maserati внезапно перестроился перед ним и затормозил, поэтому и произошло ДТП. Из-за ДТП образовался большой затор.

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