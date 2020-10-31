В Вильнюсе Mercedes-Benz на пешеходном переходе сбил отца с дочерью и их собаку

По предварительным данным, парень, находившийся за рулем Mercedes-Benz, на пешеходном переходе сбил мужчину с несовершеннолетней дочерью и собакой.
На месте происшествия выяснилось, что нетрезвый (0,23 пром.) парень не только не пропустил людей через переход, но и сбил дорожные знаки и в итоге остановился на островке.
Полиция сообщила, что в результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, а у его дочери диагностировали травму ноги. По данным полиции, автомобиль наехал на собаку, животное скончалось.
Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками полиции.
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