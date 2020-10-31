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В пятницу, около 22.10, в Вильнюсе, на улице Оланду, машина сбила двух человек с собакой и повредила дорожные знаки.
В Вильнюсе Mercedes-Benz на пешеходном переходе сбил отца с дочерью и их собаку
© DELFI / Erika Venckutė

По предварительным данным, парень, находившийся за рулем Mercedes-Benz, на пешеходном переходе сбил мужчину с несовершеннолетней дочерью и собакой.

На месте происшествия выяснилось, что нетрезвый (0,23 пром.) парень не только не пропустил людей через переход, но и сбил дорожные знаки и в итоге остановился на островке.

Полиция сообщила, что в результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, а у его дочери диагностировали травму ноги. По данным полиции, автомобиль наехал на собаку, животное скончалось.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками полиции.

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