В Вильнюсе Mercedes-Benz на пешеходном переходе сбил отца с дочерью и их собаку

По предварительным данным, парень, находившийся за рулем Mercedes-Benz, на пешеходном переходе сбил мужчину с несовершеннолетней дочерью и собакой.

На месте происшествия выяснилось, что нетрезвый (0,23 пром.) парень не только не пропустил людей через переход, но и сбил дорожные знаки и в итоге остановился на островке.

Полиция сообщила, что в результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, а у его дочери диагностировали травму ноги. По данным полиции, автомобиль наехал на собаку, животное скончалось.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками полиции.