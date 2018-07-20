По Единому номеру помощи 112 сообщили, что в 16.59 ч. в Вильнюсе, на ул. Киртиму, со стороны ул. Гарюну в сторону ул. Галвес столкнулись пять легковых автомобилей и один тягач.

По словам спасателей, тягач придавил несколько легковушек. В автомобилях оказались зажаты два человека.

Около 18.30 ч. обоих пострадавших освободили. Один из них скончался.

В фейсбуке вильнюсцы сообщают, что на ул. Киртиму во время ДТП и после него образовался затор, полиция регулировала движение.