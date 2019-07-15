Пресс-секретарь Vilniaus šilumos tinklai Эдита Сирутене сказала, что авария произошла в понедельник перед обедом.

"Систему отключают, чтобы не вытекала вода, аварию устраняют. Вероятно, лопнула труба или что-то в этом роде. Пока не раскопаем, точно сказать не сможем. Жителей заранее информировали о том, что они какое-то время будут без горячей воды", – сказала Сирутене.

По ее словам, как обычно в таких случаях, горячую воду жителям соседних домов не будут поставлять 2-3 дня – если работы затянутся, жителей информируют об этом.

Представители компании Grinda информировали DELFI, что на месте происшествия проводят работы по ликвидации аварии, движение не закрыто.