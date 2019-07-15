В Вильнюсе во время гидравлических испытаний на перекрестке ул. Дидлаукё и Калварию лопнула труба, по которой идет горячая вода.

Пресс-секретарь Vilniaus šilumos tinklai Эдита Сирутене сказала, что авария произошла в понедельник перед обедом.

"Систему отключают, чтобы не вытекала вода, аварию устраняют. Вероятно, лопнула труба или что-то в этом роде. Пока не раскопаем, точно сказать не сможем. Жителей заранее информировали о том, что они какое-то время будут без горячей воды", – сказала Сирутене.

По ее словам, как обычно в таких случаях, горячую воду жителям соседних домов не будут поставлять 2-3 дня – если работы затянутся, жителей информируют об этом.

Представители компании Grinda информировали DELFI, что на месте происшествия проводят работы по ликвидации аварии, движение не закрыто.

ЧП и криминал

В центре Шяуляй потерявший управление Porsche выехал на тротуар

Шяуляйская полиция в социальной сети Facebook поделилась...

В Витебске обокрали народного мастера из Литвы (1)

Народный мастер из Литвы , приехавший со своими...

В Варене 15-летняя сообщила, что ее муж в коляске привез наркотики (2)

Полиция информировала, что полиция Варенского района...

В Паневежисе, упав с велосипеда, пострадали двое детей

Полиция информировала, что в паневежскую больницу...

В Вильнюсе мужчина прострелил себе подбородок (2)

Департамент полиции информирует, что в вильнюсскую...

TOP новостей

Компании, работающие с недвижимостью, нацелились на деньги студентов (3)

Чаще всего после завершения проекта компании стараются...

Экономист: сообщение о размере зарплаты в объявлении поможет быстрее найти работника (35)

Обязательное указание размера зарплаты в объявлениях...

Президент Литвы с супругой с первым визитом отправится в Польшу (74)

Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой 16 июля с...

Погода на неделю: прогноз неутешительный (4)

Синоптики прогнозируют, что в понедельник на большей...

В Вильнюсе лопнула труба с горячей водой, вода затопила улицу (2)

В Вильнюсе во время гидравлических испытаний на...