В Вильнюсе - лобовое столкновение автомобилей

По предварительным данным, VW Golf выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.
Подозревают, что водитель и пассажир VW Golf находились в состоянии наркотического опьянения. В автомобиле полиция обнаружила марихуану.
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