В Вильнюсе - лобовое столкновение автомобилей

23 февраля, поздно вечером, около 23 ч., в Вильнюсе, на ул. Апкасу, произошло лобовое столкновение автомобилей VW Golf и Toyota Auris. Обеими машинами управляли мужчины, оба водителя были доставлены в больницу. Пострадал и пассажир VW Golf, его также увезли в больницу.
© DELFI / Karolina Pansevič


По предварительным данным, VW Golf выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

Подозревают, что водитель и пассажир VW Golf находились в состоянии наркотического опьянения. В автомобиле полиция обнаружила марихуану.

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