В Вильнюсе, как подозревают, раненый ножом мужчина дошел до дома и скончался

В 22.06 ч. об этом сообщили в полицию. К многоквартирному дому в Шешкине приехали 5 экипажей полиции. За ними - криминалисты. Полиция сфотографировала скамейку во дворе и бутылку водки рядом с ней.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Судмедэксперты установят точную причину смерти мужчины.
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