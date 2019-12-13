В Вильнюсе, как подозревают, раненый ножом мужчина дошел до дома и скончался

В 22.06 ч. об этом сообщили в полицию. К многоквартирному дому в Шешкине приехали 5 экипажей полиции. За ними - криминалисты. Полиция сфотографировала скамейку во дворе и бутылку водки рядом с ней.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Судмедэксперты установят точную причину смерти мужчины.

© DELFI / Erika Venckutė