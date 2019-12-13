В четверг поздно вечером в Вильнюсе, на ул. Дукшту, вернувшемуся домой мужчине (1955 г.р.) стало плохо и он вскоре скончался. Врачи скорой помощи обнаружили на его теле колотую рану.
© DELFI / Erika Venckutė

В 22.06 ч. об этом сообщили в полицию. К многоквартирному дому в Шешкине приехали 5 экипажей полиции. За ними - криминалисты. Полиция сфотографировала скамейку во дворе и бутылку водки рядом с ней.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Судмедэксперты установят точную причину смерти мужчины.

В Вильнюсе, как подозревают, раненый ножом мужчина дошел до дома и скончался
© DELFI / Erika Venckutė
В Вильнюсе, как подозревают, раненый ножом мужчина дошел до дома и скончался
© DELFI / Erika Venckutė

ЧП и криминал

В Клайпеде перевернулись цистерны, вылилось 5 т топлива

В Клайпеде, на железнодорожной станции Римкай, в...

В Вильнюсе, как подозревают, раненый ножом мужчина дошел до дома и скончался (6)

В четверг поздно вечером в Вильнюсе, на ул. Дукшту,...

В Вилкавишкском районе пострадал младенец, арестован мужчина

Департамент полиции сообщил, что в Вилкавишкском...

Автомобиль Литовской армии врезался в АЗС: было перекрыто движение (36)

10 декабря в Вильнюсе, на ул. Соду, 22, произошло ДТП, из-за...

В Каунасе задержан иностранец, который в обнаженном виде ходил по территории школы (10)

В Каунасе 9 декабря был задержан иностранец, который в...

TOP новостей

Парламент Литвы критиковал налог на автомобиль, однако одобрил его в первом чтении (23)

13 декабря парламент Литвы обсуждал налог на...

Глава Центробанка Литвы о бюджете: если бы я умер, то перевернулся бы в гробу (7)

Председатель правления Центробанка Литвы Витас...

Выборы в Британии: партия Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте (77)

Консервативная партия во главе с премьер-министром и...

В Литве растет количество краж из автомобилей (27)

Каждый день как минимум 4 водителей, которые...

По инициативе Литвы в планы борьбы с климатическими изменениями включен месседж по БелАЭС (23)

Литва добилась того, чтобы в обязательства по...