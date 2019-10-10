В Вильнюсе из-за сообщения о бомбе эвакуирован участковый суд

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что в 9.30 ч. позвонил мужчина и сказал, что здание суда заминировано.

Полиция ввела план "Щит".

На место выехали саперы антитеррористической организации "Арас". Из здания эвакуировали людей. В ходе проверки здания ничего подозрительного не обнаружили.

В 11.52 ч. план "Щит" был отозван.