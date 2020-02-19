В Вильнюсе из-за проблем со здоровьем в ДТП попал водитель такси

Пассажир такси не пострадал, помощь потребовалась 30-летнему водителю. Причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.
Пассажир рассказал, что он сел в машину. Когда автомобиль тронулся с места, водитель сказал, что ему плохо, надо остановиться. Когда водитель начал тормозить, он потерял сознание.
После того как такси врезалось в дерево, водителю на помощь поспешили проезжавшие мимо люди, они дали водителю воды.
И проезжавшие мимо, и пассажир стали звонить по номеру 112. Когда водитель немного пришел в себя, он спросил у пассажира, не пострадал ли он. Потом водитель попросил позвонить жене и начальству компании, в которой он работает.
Врачи оказали водителю помощь на месте, он пришел в себя. В больницу его везти не пришлось.
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