В Вильнюсе из-за проблем со здоровьем в ДТП попал водитель такси

Пассажир такси не пострадал, помощь потребовалась 30-летнему водителю. Причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.

Пассажир рассказал, что он сел в машину. Когда автомобиль тронулся с места, водитель сказал, что ему плохо, надо остановиться. Когда водитель начал тормозить, он потерял сознание.

После того как такси врезалось в дерево, водителю на помощь поспешили проезжавшие мимо люди, они дали водителю воды.

И проезжавшие мимо, и пассажир стали звонить по номеру 112. Когда водитель немного пришел в себя, он спросил у пассажира, не пострадал ли он. Потом водитель попросил позвонить жене и начальству компании, в которой он работает.

Врачи оказали водителю помощь на месте, он пришел в себя. В больницу его везти не пришлось.