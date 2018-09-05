На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информация была передана на станцию скорой помощи и в полицию.

Пожарные-спасатели ликвидировали пожар в течение трех минут. По словам пожарных, кабинет английского языка был сильно задымлен. Выяснилось, что горел компьютер и другой подключенное к нему оборудование