На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информация была передана на станцию скорой помощи и в полицию.
Пожарные-спасатели ликвидировали пожар в течение трех минут. По словам пожарных, кабинет английского языка был сильно задымлен. Выяснилось, что горел компьютер и другой подключенное к нему оборудование
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