5 сентября, в 08.10 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, 119, из окна одного кабинета здания прогимназии им. Эмилии Плятерите на третьем этаже валит дым. Администрация школы вывела 914 учеников из здания.
© DELFI / Augustas Didžgalvis

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информация была передана на станцию скорой помощи и в полицию.

Пожарные-спасатели ликвидировали пожар в течение трех минут. По словам пожарных, кабинет английского языка был сильно задымлен. Выяснилось, что горел компьютер и другой подключенное к нему оборудование

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