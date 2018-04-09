В Вильнюсе отвалилось колесо у автомобиля BMW и выбило стекло в Mercedes-Benz, повредило переднюю часть крыши. Небольшие травмы получил один из участников движения.

Полиция сообщила, что 9 апреля, в 10.45 ч., на перекрестке ул.Осло и проспекта Лайсвес произошло ДТП. По предварительным данным, у BMW отвалилось колесо. Оно пересекло 5 полос и оказалось на встречной полосе. Там колесо попало в Mercedes-Benz и выбило стекло.

У мужчине лет 30-40 была кровь на носу, вероятно, его поранили осколки.

Водитель BMW сказал, что менял резину в автосервисе, вероятно, мастер плохо прикрутил колесо.

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