Полиция сообщила, что 9 апреля, в 10.45 ч., на перекрестке ул.Осло и проспекта Лайсвес произошло ДТП. По предварительным данным, у BMW отвалилось колесо. Оно пересекло 5 полос и оказалось на встречной полосе. Там колесо попало в Mercedes-Benz и выбило стекло.

У мужчине лет 30-40 была кровь на носу, вероятно, его поранили осколки.

Водитель BMW сказал, что менял резину в автосервисе, вероятно, мастер плохо прикрутил колесо.