В пруду у перекрестка ул. Калварию и Дидлаукё был обнаружен автомобиль. На Рождество спасатели решили извлечь его из пруда.

Водолазы осмотрели автомобиль. Выяснилось, что это антиквариат – "Москвич".

Самое интересное, что на автомобиле были старые номера, а последний раз техосмотр он прошел в 1998 г.

Спасатели вытащили его из воды.