В пруду у перекрестка ул. Калварию и Дидлаукё был обнаружен автомобиль. На Рождество спасатели решили извлечь его из пруда.
Водолазы осмотрели автомобиль. Выяснилось, что это антиквариат – "Москвич".
Самое интересное, что на автомобиле были старые номера, а последний раз техосмотр он прошел в 1998 г.
Спасатели вытащили его из воды.
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