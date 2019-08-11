В Вильнюсе из торгового центра Senukai на улице Викингу в воскресенье днем были эвакуированы люди. Подозревают, что их здоровье было в опасности.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Читательница DELFI сообщила о шуме в пределах супермаркета Nordika. Координаторы заявили, что люди должны были быть эвакуированы из Senukai.

По предварительной информации, в отделе торгового центра было разлито опасное вещество.

ЧП и криминал

В Вильнюсе из торгового центра эвакуировали людей

В Вильнюсе из торгового центра Senukai на улице Викингу в...

Авария в Варенском районе: возле перевернутой машины найдено тело мужчины (1)

В Варенском районе в субботу вечером люди увидели...

В Юодкранте перевернулась байдарка, в воде оказались три человека (2)

В субботу в Юодкранте, у Янтарной бухты, перевернулась...

В Лаздийском районе дома пострадал младенец (2)

Врачи сообщили в полицию о том, что в Лаздийском районе...

Житель Йонавы выращивал коноплю в гараже (4)

7 августа полиция Йонавского района провела обыски...

TOP новостей

Показатели бедности - прогноз на будущее: будем ли мы зарабатывать больше и жить лучше через год? (22)

Министр социального обеспечения и труда Линас...

Безжалостная статистика: большая часть литовцев не может себе позволить отдых вне дома (50)

Данные Евростата, опубликованные чуть более недели...

Погода: ночь понедельника - лучшее время, чтобы посмотреть на падающие звезды

Облака, которые ночью принесли в Литву дождь, покинут...

Карбаускис о больницах: люди, которые защищают структуру, должны будут нести последствия (3)

По словам Рамунаса Карбаускиса , реструктуризация сети...

Науседа надеется сформировать всю свою команду к началу осени (6)

Президент Гитанас Науседа планирует сформировать всю...