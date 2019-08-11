В Вильнюсе из торгового центра эвакуировали людей

Читательница DELFI сообщила о шуме в пределах супермаркета Nordika. Координаторы заявили, что люди должны были быть эвакуированы из Senukai.
По предварительной информации, в отделе торгового центра было разлито опасное вещество.
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