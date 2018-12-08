После столкновения обе машины оказались на разделительной полосе, микроавтобус проломил защитную перегородку, но, к счастью, на встречную полосу не выехал.

По предварительным данным, виновник ДТП - водитель Kia, он и пострадал больше других. Мужчина был зажат в автомобиле, его извлекли пожарные-спасатели. Пассажирка Kia была в шоковом состоянии.

Ехавшие в микроавтобусе люди не пострадали.