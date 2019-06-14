В Вильнюсе из озера водолазы достали девушку и молодого человека

На место происшествия были отправлены силы противопожарной безопасности и спасения Вильнюсского округа, информация о происшествии была передана на Вильнюсскую станцию скорой медицинской помощи.
Утопленников из воды вытащили водолазы пожарных спасателей. Оба они уже скрылись под водой.
По предварительным данным, первой из водоема Спасатели вытащили девушку без признаков жизни, её ещё пробовали реанимировать.
Второй утонувший после извлечения из воды также не подавал признаков жизни. У обоих констатирована смерть.
Как DELFI сообщила компания Grinda, молодой человек и девушка утонули на пляже, находящемся в паре километров от основного. На нём спасатели не работают.
Как проинформировала DELFI Вильнюсская полиция, её сотрудникам сообщили, что молодые люди прыгнули в воду, раскачавшись на верёвке (т.наз. "тарзанке"), погрузились в воду и не вынырнули. Однако бывшие на месте происшествия молодые люди полицейским рассказали о других обстоятельствах трагедии. По их словам, девушка тонула, а молодой человек бросился её спасать.
Выяснилось, что утонула 18-летняя девушка и 15-летний молодой человек.
DELFI напоминает, что в рекордно жаркую среду в водоемах Литвы утонули 6 человек, пятеро взрослых и 16-летняя девушка
Старший специалист отдела координации ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения Гедрюс Вайчюлис говорит, что вызовов, связанных с жаркой погодой, стало больше.
"За сутки у нас было шесть утонувших человек, в Шилуте, Клайпедском уезде, Шакяй, Пагегяй, Кедайнском районе", – сказал специалист.
"Становится больше вызовов спецслужб, автомобильных аварий с пожаром, инцидентов, когда разливается масло, дорожное покрытие становится скользким", – отметил Г.Вайчюлис.
"Это самые трагичные сутки за лето, вытащили шесть утопленников", - сказала BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Лаура Валаускене.
В Марияпольском районе Литвы – третья вспышка АЧС
В четверг вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была...
В Вильнюсе из озера водолазы достали девушку и молодого человека
В четверг, в 16:11, по телефону скорой помощи 112 единого...
Жестокость подозреваемого в убийстве и изнасиловании ужасает: ударил ножом 20 раз (2)
Тихий городок известие об убийстве 55-летней сотрудницы...
В Паневежисе пропал подросток: полиция просит о помощи (1)
11 июня, в Паневежисе , из детского дома по ул. Мариёну...
TOP новостей
Достойная пенсия Грибаускайте: такие деньги большинству жителей Литвы могут только сниться (41)
Даля Грибаускайте на посту президента Литвы будет еще...
Сильные ливни и град прошли почти по всей Литве (2)
13 июня вечером пожарные-спасатели реагировали на...
В Литву четвертый месяц подряд приезжает больше людей, чем уезжает (1)
В Литве четвертый месяц подряд фиксируются...
СМИ: Utenos trikotazas ищет швей во Вьетнаме и в Индии
Компания по производству текстильных изделий Utenos...