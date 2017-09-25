В Вильнюсе из окна выпала 6-летняя девочка

Полиция сообщает о том, что в центре Вильнюса около многоквартирного дома обнаружили выпавшую из окна 6-летнюю девочку. Предполагают, что она выпала из окна на 5 этаже. Девочку увезли в больницу. Она находится в очень тяжелом состоянии.
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Полиция сообщает, что 25 сентября, в 14.18 ч., в Вильнюсе, на ул. Каштону, 5, нашли выпавшую из окна девочку.

Состояние ребенка очень тяжелое.

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