В Вильнюсе из окна выпала 6-летняя девочка

Полиция сообщает о том, что в центре Вильнюса около многоквартирного дома обнаружили выпавшую из окна 6-летнюю девочку. Предполагают, что она выпала из окна на 5 этаже. Девочку увезли в больницу. Она находится в очень тяжелом состоянии.
Полиция сообщает, что 25 сентября, в 14.18 ч., в Вильнюсе, на ул. Каштону, 5, нашли выпавшую из окна девочку.
Состояние ребенка очень тяжелое.
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