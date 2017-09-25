В Вильнюсе из окна выпала 6-летняя девочка

Полиция сообщает о том, что в центре Вильнюса около многоквартирного дома обнаружили выпавшую из окна 6-летнюю девочку. Предполагают, что она выпала из окна на 5 этаже. Девочку увезли в больницу. Она находится в очень тяжелом состоянии.