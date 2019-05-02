1 мая, в 17 ч., в Вильнюсскую больницу из Вильнюса, с ул. Поперяус, доставили малолетнего ребенка (2014 г.р.). У ребенка диагностировали травму головы.
Подозревают, что мальчик выпал из окна квартиры.
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В Вильнюсе из окна выпал малолетний ребенок
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