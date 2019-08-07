В Вильнюсе из окна на шестом этаже выпал годовалый ребенок

Жителей первого этажа не было дома, поэтому пожарные-спасатели поднялись на террасу. К сожалению, врачи уже ничем не могли помочь пострадавшему, ребенок скончался.
По предварительным данным, ребенок упал с шестого этажа. Дома с ним находилась няня - пожилая женщина.
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