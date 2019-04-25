По предварительным данным, женщина, которая управляла автомобилем BMW, по неизвестным причинам сломала ограду площадки и, вылетая с четвертого этажа вместе с машиной, перевернулась на крышу. Водитель была доставлена в больницу. О ее состоянии пока нет данных, но машина непоправимо повреждена.

Около 14.43 часов по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том,что в Вильнюсе, на ул. Львово 38 из многоэтажной стоянки выпал автомобиль.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского округа, информация о происшествии была передана в Вильнюсский пункт неотложной медицинской помощи и Главный полицейский комиссариат.