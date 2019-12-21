В Вильнюсе из магазина Maxima эвакуировали людей из-за найденного в туалете предмета

Был введен план "Щит". Из магазина эвакуировали покупателей и работников.

Находку проверили саперы антитеррористической группы "Арас". Выяснилось, что в сумке находился муляж ручной гранаты.

План "Щит" был отменен.

Полиция ищет владельца сумки.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала: "В субботу, в 10.45 ч., в женском туалете магазина (ул. Тускулену, 66) была оставлена сумка, в сумке был обнаружен предмет, напоминающий гранату. Сумку работникам магазина принесла одна из покупательниц. Охранники сообщили о находке в полицию. Полиция эвакуировала людей. Через час магазин продолжил свою работу".