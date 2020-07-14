В Вильнюсе из квартиры украли 91 000 евро

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13 июля, в 14.35 ч., в полицию сообщили, что в Вильнюсе, в квартире на ул. Шв. Стяпоно, обнаружена пропажа денег. Ущерб – 91 047 евро (в евро и фунтах стерлингов).
По словам заявителя, кража была совершена в течение последних трех дней. Начато расследование.
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