В Вильнюсе из квартиры украли 91 000 евро

Скопировать ссылку В Вильнюсе из квартиры украли 91 000 евро

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13 июля, в 14.35 ч., в полицию сообщили, что в Вильнюсе, в квартире на ул. Шв. Стяпоно, обнаружена пропажа денег. Ущерб – 91 047 евро (в евро и фунтах стерлингов).

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