Вильнюсская полиция получила сообщение о том, что из квартиры были украдены ценные вещи, а со двора угнали два автомобиля.
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4 января, около 11 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Ужупё, жители обнаружили исчезновение семи картин, чемодана со столовыми приборами, золотых и серебряных украшений.

Кроме того, угнали стоявшие во дворе автомобили Nissan Almera и Kia Carnival.

Ущерб – 12 400 евро.

Полиция разыскивает подозреваемого (1978 г.р.).

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