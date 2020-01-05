4 января, около 11 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Ужупё, жители обнаружили исчезновение семи картин, чемодана со столовыми приборами, золотых и серебряных украшений.

Кроме того, угнали стоявшие во дворе автомобили Nissan Almera и Kia Carnival.

Ущерб – 12 400 евро.

Полиция разыскивает подозреваемого (1978 г.р.).