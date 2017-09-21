Сообщение о происшествии было получено 21 сентября в половину шестого утра. От удара большинство кур не выжили.
Ущерб, понесенный компанией, пока не ясен.
В связи с происшествием на кольце у Эдукологического университета на улицах Гележинё вилко и Укмергес образовалась пробка.
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