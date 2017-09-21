На перекрестке улиц Гележинё вилко и Укмергес в Вильнюсе из грузовика вывалились контейнеры, в которых, как оказалось, были куры. Полиция сообщает, что движение на это участке осложнено.
© DELFI / Andrius Ufartas


Сообщение о происшествии было получено 21 сентября в половину шестого утра. От удара большинство кур не выжили.

Ущерб, понесенный компанией, пока не ясен.

В связи с происшествием на кольце у Эдукологического университета на улицах Гележинё вилко и Укмергес образовалась пробка.

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