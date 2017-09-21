

Сообщение о происшествии было получено 21 сентября в половину шестого утра. От удара большинство кур не выжили.

Ущерб, понесенный компанией, пока не ясен.

В связи с происшествием на кольце у Эдукологического университета на улицах Гележинё вилко и Укмергес образовалась пробка.