3 ноября поздно вечером в Вильнюсе произошло несчастье. Начался пожар в многоквартирном доме, из квартиры пожарные вынесли тело пожилой женщины. Соседи сказали, что это известная звукорежиссер LRT.
© Shutterstock nuotr.

Спасатели сообщили, что несчастье произошло в 19.41 ч. в Вильнюсе, на Вилейшё, 33.

Пожар начался на кухне, больше всего обгорел стол. Спасатели пока не знают, что стало причиной несчастья, но ведется расследование.

Горела квартира на втором этаже многоквартирного дома. Пожар всполошил соседей.

Выяснилось, что в помещении было много дыма. Причина смерти женщины пока неизвестна.

Соседи сказали, что она была пожилой и болела, поэтому не исключают и возможность естественной смерти. Соседи рассказали, что покойная - известный звукорежиссер LRT. Она переводила фильмы и мультфильмы с русского на литовский язык.

Причины пожара выясняют спасатели.

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