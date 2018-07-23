В Вильнюсе грузовик врезался в столб

Сообщение о ДТП поступило в 19.44 ч.

Водитель грузовика на месте происшествия ходил прихрамывая, но от помощи врачей он отказался. Он сказал, что из-за дождя проезжая часть стала скользкой, и автомобиль потерял управление, водитель нажал на газ и врезался в столб.

Очевидцы рассказывали, что общественный транспорт не мог проехать по ул. Жирмуну.