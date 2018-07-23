В Вильнюсе грузовик врезался в столб

Сообщение о ДТП поступило в 19.44 ч.
Водитель грузовика на месте происшествия ходил прихрамывая, но от помощи врачей он отказался. Он сказал, что из-за дождя проезжая часть стала скользкой, и автомобиль потерял управление, водитель нажал на газ и врезался в столб.
Очевидцы рассказывали, что общественный транспорт не мог проехать по ул. Жирмуну.
В Каунасе учебный тягач врезался в Škodа, есть пострадавшие (2)
В понедельник после обеда в Каунасе произошло ДТП с...
Каунасская полиция задержала подозреваемого в убийстве
22 июля вечером в Каунасе был задержан подозреваемый в...
Столичная полиция задержала подозреваемых и изъяла кокаин на сумму 240 000 евро
Полиция Вильнюсского комиссариата успешно...
В Вильнюсе у многоквартирного дома обнаружено тело женщины (5)
В Вильнюсе у многоквартирного дома обнаружено тело...
TOP новостей
"Пародия на справедливость и давление": в Литве ответили на возбуждение дела СК России (177)
"Пародия на справедливость, попытка давления и...
После скандала с лекарствами от давления в Литве появился новый список компенсируемых препаратов (3)
Учреждения Евросоюза указывают, что пока рано...
Журналист Тапинас призывает клайпедчан оценить высказывания Титова (17)
Журналист Андрюс Тапинас 23 июля в телепередаче...
МИД Литвы: Россия подстрекает и втягивается в омут советского прошлого (197)
Министерство иностранных дел Литвы назвало решение...
Цены на овощи в Литве подскочили, но их могут сбить поляки (22)
Урожай ранних овощей, по словам овощеводов, был плохим,...