В Вильнюсе гремели выстрелы, задержан нетрезвый мужчина

В Вильнюсе полиция задержала нетрезвого мужчину, который стрелял по находившемуся рядом многоквартирному дому. Сообщается, что стрелок попал в застекленный балкон и прострелил стеклопакет.