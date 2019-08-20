20 августа, в 00.10 ч., полиция по вызову выехала на ул. Калварию. įПо предварительным данным, на балконе нетрезвый (2,47 промилле) мужчина (1986 г.р.) из пневматического оружия стрелял по находящемуся рядом многоквартирному дому.
Подозреваемый закрыт в КПЗ.
Найден и изъят пневматический пистолет.
Ведется расследование.
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