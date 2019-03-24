Департамент полиции сообщает, что 23 марта в 21:20 в Вильнюсе, во дворе дома на ул.Кальварию между двумя нетрезвыми мужчинами вспыхнул конфликт.
Нетрезвый (1,07 промилле) мужчина 1981 г.р., используя пневматическое оружие Ekol ES 66C, ранил нетрезвого (2,03 промилле) мужчину 1992 г.р.
Пострадавший мужчина с огнестрельными ранами в области поясницы был срочно доставлен в больницу. К счастью, опасности для его жизни не было, поэтому медики, оказав необходимую помощь, выписали его лечиться на дому.
Оружие было конфисковано. Ведётся следствие.
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