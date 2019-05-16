В Вильнюсе гремели выстрелы: пострадавший доставлен в больницу

15 мая, в 18 ч., в Вильнюсе, на ул. Р.Янкауско, у гаражей, неустановленные лица, вероятно, из пневматического оружия, ранили мужчину (1987 г.р.).

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ранение в ногу и инородное тело в ране.

Ведется расследование.