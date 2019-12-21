В ночь на 20 декабря, 0.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, у клуба Legendos, у молодого человека (1993 г.р.) незнакомые лица забрали 100 евро и ударили его шилом в лицо.
Начато расследование.
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