В Вильнюсе грабители ударили мужчину шилом в лицо

Скопировать ссылку В Вильнюсе грабители ударили мужчину шилом в лицо

В ночь на 20 декабря, 0.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, у клуба Legendos, у молодого человека (1993 г.р.) незнакомые лица забрали 100 евро и ударили его шилом в лицо.