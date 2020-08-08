aA
8 августа в 21.54 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на ул. Лепкальнё горят сараи.
В Вильнюсе горели сараи, на пожарище обнаружено тело
© DELFI

На место происшествия приехали пожарные и полиция.

На пожарище обнаружили обгоревшее тело человека.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Когда диджеи становятся героями. Что говорят белорусы о президентских выборах в своей стране (4)

Кампания по выборам президента-2020 стала в Беларуси...

Президент Литвы Гитанас Науседа прекратил самоизоляцию (14)

Президент Литвы Гитанас Науседа и его семья...

Глава Минздрава об ухудшении ситуации и упреках: а что там делали советники президента? (32)

Глава Министра здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Koronaviruso tyrimas

В Литве диагностировали 37 новых случаев коронавируса (28)

Национальный центр общественного здравоохранения...

После инцидента с упавшим балконом Вильнюсский муниципалитет проведет проверку (26)

Упавший в пятницу в Вильнюсе балкон показал, что...

|Maža didelių žinių kaina